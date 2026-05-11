Політика
883
2 хв

Єрмак вперше прокоментував вручення підозри від САП

Андрій Єрмак перервав мовчання після оголошення йому підозри в корупції.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Андрій Єрмак відповів на запитання про корупційні кошти та фігурування на «плівках Міндіча»

© Getty Images

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак коротко відповів на запитання журналіста «Схем» Михайла Ткача після того, як стало відомо, що САП і НАБУ повідомили йому про підозру.

Про це передають «Схеми».

«Я зараз нічого не коментуватиму. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар», — сказав Єрмак.

На уточнення, чи будував він будинок за нібито корупційні кошти, колишній посадовець відповів так: «У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви тут бачили».

На запитання, чи дійсно Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» з прізвиськом «Хірург», колишній голова ОП відповів: «Моє ім’я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає».

Підозра Андрію Єрмаку

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 11 травня, у ЗМІ з’явилася інформація, що НАБУ та САП навідалися з обшуками до екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Тривають слідчі дії.

Згодом у САП підтвердили, що вручили ексголові ОП підозру у справі про легалізацію сотень мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Нагадаємо, УП публікувала розшифрування частини записів нібито розмов, які детективи НАБУ зробили в межах справи «Мідас» у київській квартирі Міндіча. У цих матеріалах, крім Тимура Міндіча, фігурують, зокрема, колишній перший помічник президента Сергій Шефір, жінка на ім’я Наталія, яку пов’язують із будівництвом у кооперативі «Династія», та Рустем Умєров.

