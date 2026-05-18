Єрмак вийшов на волю з СІЗО: що сказав

Колишній керівник Офісу президент України Андрій Єрмак вийшов із СІЗО на свободу під заставу. Його підозрюють у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Про це повідомив «5 канал».

Журналісти зафіксували, як Єрмак вийшов із СІЗО, під яким зібралася низка медійників. Після цього підозрюваний попрямував до свого авто, до якого охорона намагалася не пропускати представників ЗМІ, і поїхав з місця.

Екскерівник ОП відповів на кілька запитань журналістів. Зокрема, сказав, що сидів у платній камері СІЗО, яку оплатив його адвокат. Також Єрмак стверджує, що не знає повного розміру внесеної за нього застави і не очікував, що це станеться так швидко.

Зауважимо, 15 травня адвокат ексголови ОП Ігор Фомін інформував, що заставу за Єрмака, ймовірно, вже зібрали, проте через велику кількість платників і чимало окремих платежів процес виявився технічно та бюрократично складним. Колишній посадовець на той час далі перебував у СІЗО, оскільки банківська система ще перевіряла та зараховувала кошти на рахунок суду.

Фомін зазначав, що захист очікує офіційного підтвердження про повне зарахування всієї суми, що стане юридичною підставою для звільнення Єрмака з ізолятора.

Вранці 18 травня стало відомо, що за екскерівника Офісу президента внесли всю заставу — понад 154 млн грн, хоча ВАКС призначив 140 млн грн, повідомили hromadske та журналіст Михайло Ткач. Кошти збирали активно — надійшло близько 200 платежів, включно з внесками по одній копійці.

Справа Андрія Єрмака — в чому його підозрюють

Нагадаємо, минулого тижня Єрмаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 140 млн грн. НАБУ і САП підозрюють його в легалізації 460 млн грн, пов’язаних із будівництвом елітного котеджного містечка під Києвом «Династія», а також в отриманні відкатів від підрядників «Енергоатому».

Крім того, слідство оприлюднило листування, де Єрмак нібито радився щодо кадрових призначень з астрологинею, що сам підозрюваний заперечує.

Станом на 15 травня на спецрахунку було зібрано 55 млн грн для застави за екскерівника ОП, зокрема від футболіста Сергія Реброва, директорки «Бабиного Яру» Рози Тапанової та адвоката Сергія Свириби, проте до повного зарахування всієї суми Єрмак залишався в СІЗО.

