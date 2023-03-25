Єрмак закликав ліквідувати можливість Кремля обходити санкції: "Не повинно бути жодного послаблення"

Керівника Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що санкції проти Російської Федерації забезпечують глобальну безпеку. Втім, важливо переглянути можливості Москви обходити обмеження.

Про це представник ОП написав у своєму Telegram.

"Не повинно бути жодного послаблення санкцій проти Росії. Суворі санкції дають безпеку. Жодні маніпуляції навколо теми продовольчої безпеки у росіян не мають пройти", - заявив Єрмак.

За його словами, важливо розширити санкції проти країни-агресорки Росії й предметно підійти до питання "прокладок" завдяки яким ворог може знаходити можливості й надалі отримувати комплектуючі для виробництва зброї.

"Це питання глобальної безпеки", - наголосив керівника Офісу президента.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що Росія обходить санкції двома шляхами: легально і нелегально. Наприклад, нелегальний полягає в тому, що РФ постачає за низькими цінами нафту, наприклад, до Китаю, до Індії, де вона переробляється і вже, як легальний продукт, постачається до ЄС.

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