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Єрмак закликав ліквідувати можливість Кремля обходити санкції: "Не повинно бути жодного послаблення"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Єрмак закликав ліквідувати можливість Кремля обходити санкції: "Не повинно бути жодного послаблення"

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Важливо розширити санкції проти Москви.

Керівника Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що санкції проти Російської Федерації забезпечують глобальну безпеку. Втім, важливо переглянути можливості Москви обходити обмеження.

Про це представник ОП написав у своєму Telegram.

"Не повинно бути жодного послаблення санкцій проти Росії. Суворі санкції дають безпеку. Жодні маніпуляції навколо теми продовольчої безпеки у росіян не мають пройти", - заявив Єрмак.

За його словами, важливо розширити санкції проти країни-агресорки Росії й предметно підійти до питання "прокладок" завдяки яким ворог може знаходити можливості й надалі отримувати комплектуючі для виробництва зброї.

"Це питання глобальної безпеки", - наголосив керівника Офісу президента.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що Росія обходить санкції двома шляхами: легально і нелегально. Наприклад, нелегальний полягає в тому, що РФ постачає за низькими цінами нафту, наприклад, до Китаю, до Індії, де вона переробляється і вже, як легальний продукт, постачається до ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
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