Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1173
Час на прочитання
1 хв

Єрмак запропонував Зеленському реформувати ОП: кого планують залучити до влади

Ідея реформування апарату ОП полягає в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Getty Images

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував залучити військових з бойовим досвідом до роботи в ОП. Володимир Зеленський підтримав цю ідею.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Телеграм.

«Ідея реформування полягає в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу становили військові з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників на всіх рівнях та в кожному департаменті», — уточнив він.

Зі слів Єрмака, люди, які пройшли фронт, знають, що таке дисципліна, відповідальність, братерство і небайдужість.

«Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди, які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення, як досягти результату», — додав очільник Офісу президента.

Він навів як приклад свого заступника — полковника Павла Палісу, який раніше був командувачем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

