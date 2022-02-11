Єрмак заявив про можливу зустріч лідерів "нормандської четвірки"

Голова Офісу президенту анонсував також зустрічі на рівні політрадників.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що радники "нормандської четвірки" розмовляли про підготовку зустрічі лідерів цього формату.

Про це Єрмак заявив на пресконференції 11 лютого.

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"Всі сторони "нормандської четвірки" говорять про те, що треба підготувати і зробити можливою зустріч лідерів. Я зараз не можу сказати конкретну дату. Ми точно зустрінемося у форматі політичних радників, думаю, дуже скоро. Ми не будемо зупиняти цей процес", – запевнив голова Офісу президента.

"Ми не визначили ще де, але цей процес точно буде відбуватися. Ми точно будемо продовжувати говорити", – додав Єрмак.

Нагадаємо, Єрмак заявив, що під час обговорення в межах "Норманді" представники Франції, України, Росії та Німеччини "не дійшли до спільного документа".

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