Єрмак заявив, що не має охорони і розповів про гелікоптери ДСНС для польоту у Карпати

Єрмак заявив, що не має охорони і розповів про гелікоптери ДСНС для польоту у Карпати

Єрмак запевнив, що президент Зеленський ніколи не літає приватними літаками, а тільки державними.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував інформацію про те, що для перельоту глави держави у Карпати використовувалися гелікоптери ДСНС.

Про це Єрмак розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Соромно сказати — літак зламався. Потім президентові доповіли, що вертоліт теж вийшов з ладу. Тому летіли ми туди на військовому вертольоті. Є певний протокол безпеки, хоча президент і бореться з надмірними заходами. Він дуже скромна людина. Але з іншого боку, ми розуміємо, що люди навколо нього, за законом, несуть кримінальну відповідальність, якщо не дай Бог щось трапиться", — сказав керівник ОП.

За його словами, згідно з протоколом, коли летить глава держави, запрошується вертоліт супроводу. І це — єдина причина залучення борту ДСНС.

Єрмак запевнив, що президент Зеленський ніколи не літає приватними літаками, а тільки державними. Сам керівник ОП стверджує, що літає у відрядження звичайними рейсовими літаками і не має жодного охоронця.

"А мої попередники, хоча на це і не має права голова президентського Офісу, охорону мали. За логікою, враховуючи високу відповідальність і складність ситуації, охорона, ймовірно, потрібна. Але я вважаю, що раз не маю права, то я буду дотримуватися закону", — підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський на пресмарафоні розповів про відпочинок з сім'єю та політ на ґвинтокрилі з Єрмаком.

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