Єрмак заявив, що ніякого мирного плану команди Трампа не існує

Також Єрмак зізнався, що не бачився з майбутнім спецпосланцем по Україні Келлогом під час останнього візиту до США.

Мирного плану команди Дональда Трампа, зокрема Кіта Келлога, якого Трамп обрав на посаду спецпредставника США з питань України та Росії щодо російсько-української війни зараз не існує. Українська сторона його не бачила.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "Суспільному".

"Отже, для того щоб поставити крапку в цьому: жодного плану поки не існує і точно ми його не бачили... Ми знаємо, що існує декілька думок, декілька позицій, вони обговорюються", – відповів Єрмак.

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За словами керівника ОП, під час зустрічі з американськими політиками вони "слухали, їм було все цікаво, вони ставили запитання, дуже такі глибокі запитання і хотіли отримати більше інформації".

На думку Єрмака, для України зараз головним є надати партнерам всю інформацію, свою позицію та пояснити її.

Зокрема, Україні необхідно пояснити, чому для неї не підходить просто припинення вогню. Він нагадав про такі домовленості в Нормандському форматі до початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни порушували припинення вогню "за декілька днів" від укладання.

Також Єрмак зізнався, що не бачився з Келлогом під час останнього візиту до США, але зустрічався з ним до його номінації у команду Трампа і запевнив, що має з ними зв'язок.

Раніше Андрій Єрмак заявив, що наразі Україна не готова до переговорів з РФ.

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