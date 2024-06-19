Єрмак заявив, що Росія може бути представлена на наступному Саміті миру — Bloomberg

Робочі групи уже готують нову зустріч для досягнення миру на українській землі.

Україна може запросити представника РФ на наступну зустріч із міжнародними партнерами для обговорення майбутніх мирних переговорів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

У виданні наголосили, що Андрій Єрмак назвав швейцарський саміт, який пройшов 15-16 червня, успішним. Другий саміт, за його словами, буде більш представницьким. Голова ОП додав, що його метою є “припинення війни та врегулювання спричинених нею криз”.

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Керівник Офісу президента повідомив, що робочі групи уже готують нову зустріч для досягнення миру на українській землі, але конкретних термінів другого саміту наразі немає.

Єрмак зазначив, що результати роботи цих робочих "стануть частиною спільного плану, який буде підтриманий низкою країн" на другій зустрічі.

"Ми думаємо, що можна буде запросити представника Росії", - заявив очільник ОП.

Нагадаємо, президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що Володимир Путін може уникнути арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо приїде до цієї країни на наступну конференцію щодо миру в Україні.

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