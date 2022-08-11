Єрмак заявив, що Україна має пропозицію для Заходу, як зробити світ безпечнішим

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має пропозицію для Заходу, яка може зробити світ безпечнішим.

Міжнародна група з гарантій безпеки, яку Єрмак очолює разом з ексгенсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, планує представити світовій спільноті рекомендації вже найближчим часом.

Про це голова ОП написав у Мережі.

"Ми вже маємо невдалий досвід Будапештського меморандуму, формулювання якого не пройшли перевірки часом і амбіціями росії. Фактично помилки минулого поставили під загрозу безпеку всього світу", – йдеться в повідомленні.

Тож зараз, наголосив Єрмак, для безпеки України та світу важливо розробити реальні безпекові гарантії.

"Це відповідає інтересам України та світових держав. Ці гарантії можуть стати одними зі стовпів світового порядку", – переконаний керівник ОП.

Водночас він зазначив, що довгостроковою метою України залишається членство в НАТО. Проте державі потрібні юридично обов’язкові гарантії від союзників щодо надання зброї, обміну розвідданими, підтримки оборонної промисловості та економічної спроможності.

"Ми знаємо достатньо, щоб бути впевненими, що немає такої мирної угоди, під якою росія поставила би свій підпис і дотримала би свого слова. З огляду на дії рф в Сирії та її поведінку після захоплення Криму, має бути очевидно: росія використовує мирні переговори як відволікаючий фактор і пастку, не прагнучи знайти компромісне рішення", – йдеться в заяві Єрмака.

Він повідомив, що міжнародна група з гарантій безпеки планує представити світовій спільноті відповідні рекомендації вже найближчим часом.

"Запевнення не працюють, потрібні гарантії, бо це можливість для колективного Заходу протистояти варварським амбіціям росії", – резюмував голови президентського офісу.

Нагадаємо, раніше Єрмак пояснив, чому завершити активну фазу війни в Україні треба до кінця осені.

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