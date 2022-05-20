Єрмак заявив, що Україна не погодиться на альтернативи вступу до ЄС

Єрмак заявив, що Україна не погодиться на альтернативи вступу до ЄС

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що держава не погодиться на альтернативи вступу до Євросоюзу.

Зауважимо, що таку альтернативу раніше пропонував французький лідер Еммануель Макрон.

Свою заяву Єрмак зробив під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council 20 травня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми не погодимося на альтернативи вступу до ЄС, які знову почали звучати останнім часом", – сказав керівник ОП.

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Він також висловив переконання, що Україна здатна посилити обороноздатність Чорноморського та Балтійського флангів НАТО.

"Загалом глибоке включення України до багатосторонніх форматів, які покращують її інтеграцію з міжнародною спільнотою, є важливим фактором безпеки", – додав Єрмак.

Нагадаємо, 9 травня Макрон запропонував створити новий політичний союз, до якого можна буде приймати країни, що не входять до ЄС, наприклад, Україну. Президент Франції запропонував "створити те, що назвав би європейською політичною спільнотою".

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