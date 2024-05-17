Єрмак зробив сенсаційну заяву щодо безпекової угоди зі США

Керівник ОП зробив прогноз про рішення, які будуть ухвалені на саміті НАТО у Вашингтоні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак анонсував у найближчому часі угоду про безпеку зі Сполученими Штатами.

Про це він сказав в ефірі "1+1".

"Сьогодні ми вже маємо дев’ять угод безпекових, і я думаю, що дуже скоро з’явиться угода зі Сполученими Штатами та ще деякими країнами", – заявив Єрмак.

Також він припустив, що на майбутньому саміті НАТО, який відбудеться в липні цього року у Вашингтоні, Україна може отримати запрошення до Альянсу та почати вже конкретні перемовини, коли та як вона зможе стати повноцінним членом цієї потужної військово-політичної організації.

Нагадаємо, в четвер, 16 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, домовившись про невідкладну підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Читайте також: