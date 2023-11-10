Єрмак зробив заяву про переговори з Росією та територіальні поступки

Західні партери України не тиснуть на державу щодо проведення переговорів з Росією, і жодного "Мінська-"3 під час президентства Володимира Зеленського не буде.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

Єрмак прокоментував інформацію у ЗМІ про те, офіційні особи США і Європи почали обговорювати з Україною тему мирних переговорів з Росією.

Переговори з Росією

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"Треба не забувати – в нас триває війна, тому я вірю в факти. Я жодного разу не чув про жодний тиск і навіть пропозиції щодо якихось переговорів. Наші партнери завжди говорять: коли, як і про що говорити – це рішення України, українського народу і керівництва", – запевнив керівник ОП.

Він також ствердно відповів на запитання, чи це росіяни підкидають таку інформацію західним ЗМІ:

"Я вважаю, що так. Якщо ви подивитесь на офіційні заяви керівництва Росії, то безумовно, вони про це говорять, вони це не приховують".

"Але я можу чітко сказати: при цьому президентові жодного "Мінська-3" не буде", – наголосив Єрмак.

Територіальні поступки в обмін на вступ до НАТО

Керівник президентського офісу також запевнив, що варіант вступу України до НАТО в обмін на відмову від звільнення окупованих територій військовим шляхом не розглядається. Зауважимо, що таку пропозицію нещодавно висунув ексрадник ОП Олексій Арестович у своїх так званих "передвиборчих обіцянках".

"По-перше, це не обговорюється в жодному форматі. Позиція незмінна – жодних умов щодо наших територій, до нашої незалежності, до нашого суверенітету. І ми навіть не чуємо цього від жодного з наших партнерів. Це не є предметом для обговорення. Я вважаю, що це дуже систематично підкидується росіянами з різних джерел", – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше видання NBC з посиланням на власні джерела повідомило, начебто США та Європа почали обговорювати з Україною можливі мирні перемовини з Росією, а також – те, від чого Києву доведеться відмовитись для досягнення угоди.

Однак Зеленський одразу заявив про відсутність намірів сідати за стіл переговорів з Росією. Президент також повідомив, що тиску з цього приводу з боку західних партнерів немає.

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