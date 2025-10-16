- Дата публікації
Єрмак зустрівся з Рубіо: обговорили підготовку переговорів Трампа і Зеленського
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про важливу зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо, під час якої обговорювали підготовку майбутніх переговорів президентів України та США.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав «ключовою зустріччю дня» переговори з державним секретарем США, який також виконує обов’язки радника президента США з питань національної безпеки, Марко Рубіо.
Про це Єрмак повідомив у Telegram.
За його словами, у зустрічі також взяли участь прем’єр-міністр Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.
Сторони обговорили деталі підготовки до зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, запланованої на п’ятницю.
«Обмінялися думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки — не лише для України, а й для всієї Європи. Лідерство США та особисто президента Дональда Трампа зробили можливим мир на Близькому Сході. Саме такого бачення сьогодні потребує світ та Україна», — зазначив Єрмак.
Також під час переговорів обговорили кроки, які могли б змусити Росію припинити війну.
«Дякую Марко Рубіо. Американський народ справді має велику удачу — мати такого сильного та принципового державного секретаря», — додав керівник ОП.
Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня.
Тим часом Axios, посилаючись на два джерела, знайомі з планами зустрічі, заявило що лідери обговорять, яку зброю треба постачати Україні, зокрема можливості відправлення Україні далекобійних ракет Tomahawk.
У Росії спочатку погрожували через ймовірне передавання Україні ракет Tomahawk, а тепер заявляють, мовляв, треба дочекатися на результати зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського.