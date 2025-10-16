Єрмак зустрівся з Рубіо: обговорили підготовку переговорів Трампа і Зеленського

Єрмак та Рубіо / © Telegram / Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав «ключовою зустріччю дня» переговори з державним секретарем США, який також виконує обов’язки радника президента США з питань національної безпеки, Марко Рубіо.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

За його словами, у зустрічі також взяли участь прем’єр-міністр Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

Сторони обговорили деталі підготовки до зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, запланованої на п’ятницю.

«Обмінялися думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки — не лише для України, а й для всієї Європи. Лідерство США та особисто президента Дональда Трампа зробили можливим мир на Близькому Сході. Саме такого бачення сьогодні потребує світ та Україна», — зазначив Єрмак.

Також під час переговорів обговорили кроки, які могли б змусити Росію припинити війну.

«Дякую Марко Рубіо. Американський народ справді має велику удачу — мати такого сильного та принципового державного секретаря», — додав керівник ОП.

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня.

Тим часом Axios, посилаючись на два джерела, знайомі з планами зустрічі, заявило що лідери обговорять, яку зброю треба постачати Україні, зокрема можливості відправлення Україні далекобійних ракет Tomahawk.

У Росії спочатку погрожували через ймовірне передавання Україні ракет Tomahawk, а тепер заявляють, мовляв, треба дочекатися на результати зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського.