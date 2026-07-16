Сирський та Єрмак / Архівне фото / © фото з соцмереж

Реклама

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак сьогодні ввечері, 16 липня, відвідав пункт управління головкома Олександра Сирського в одній із прифронтових областей.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела в середовищі військових та у правоохоронних органах.

«Це сталося на тлі відставки міністра оборони Михайла Федорова та публічного конфлікту від колишнім міністром і головкомом», — зазначають у виданні.

Реклама

ЗМІ звернувся по коментарі до Єрмака та надіслав офіційний запит до Сирського, проте відповіді наразі не отримав. Детальнішої інформації про зустріч наразі немає.

Відставка Федорова: останні новини

Раніше ми писали, в чому причини конфлікту Федорова та Сирського.

Також ми повідомляли, що відставка Федорова викликала протести по всій Україні.

Крім того, ми розповідали, як Володимир Зеленський дійшов до рішення звільнити Михайла Федорова.

Реклама

Сам Михайло Федоров сьогодні перервав тривале мовчання низкою гучних заяв: він вимагав зміни керівництва ЗСУ та розкритикував Олександра Сирського.

Новини партнерів