Єрмак розповів, про що розмовляв зі спецпредставником Трампа

У п'ятницю, 14 лютого, у Мюнхені керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Політики обговорили координацію спільних зусиль задля досягнення справедливого і тривалого миру.

Про це представник ОП повідомив у своєму Telegram-каналі.

Темою розмови також стало продовження підтримки України, адже це, наголошує Єрмак, питання безпеки не лише нашої країни, а й усієї Європи та світу. Крім того, політики обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США до України.

"Путін ніколи не грає за правилами. Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть – контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов’язок – зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне", - наголосив керівник Офісу Зеленського.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що не бачить того, що Сполучені Штати Америки мають готовий план щодо закінчення війни в Україні.

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