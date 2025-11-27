- Дата публікації
ЄС дістав «козир» у відповідь на домовленості щодо війни між США та РФ — журналістка
Європейські політики розцінюють це як один із ключових інструментів для посилення тиску на Росію та зміцнення безпеки на континенті.
Європейські лідери помітно активізували переговори про те, як саме можна задіяти заморожені російські активи на користь України. Це питання дедалі частіше називають у ЄС стратегічним механізмом для посилення тиску на Росію та підвищення рівня європейської безпеки.
Про це в етері телеканалу Еспресо повідомила кореспондентка Тетяна Висоцька.
«Цікаво, що в Європі фактично дістають цю козирну карту — заморожені активи. І якщо уважно слухати заяви політиків, то майже всі говорять про пошук юридичного шляху, який дозволить використати кошти Росії для України, посилюючи таким чином тиск на Кремль», — зазначила вона.
Висоцька нагадала, що президент Франції Еммануель Макрон теж акцентував на цій темі.
«Макрон учора заявив, що найближчими днями серед головних питань — гарантії безпеки для України та механізм використання заморожених активів», — додала кореспондентка.
За її словами, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті наголосила, що Комісія вже підготувала юридичну базу, яка дозволяє рухатися в цьому напрямку.
«Тобто процес іде вперед, але залишився один нюанс — переконати Бельгію, на території якої й зберігається значна частина цих активів. Проте якщо провідні європейські лідери та Єврокомісія мають узгоджений план, то Бельгія, ймовірно, погодиться, якщо рішення буде юридично бездоганним», — підсумувала Висоцька.
Раніше повідомлялося, що одна з пропозицій в новому «мирному плані» США для України може зірвати використання заморожених російських активів для надання Києву кредиту в розмірі 140 млрд євро.
Ми раніше інформували, що Кремль навмисно «злив» записи розмов помічників Трампа з росіянами.