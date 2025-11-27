Євросоюз / © Associated Press

Європейські лідери помітно активізували переговори про те, як саме можна задіяти заморожені російські активи на користь України. Це питання дедалі частіше називають у ЄС стратегічним механізмом для посилення тиску на Росію та підвищення рівня європейської безпеки.

Про це в етері телеканалу Еспресо повідомила кореспондентка Тетяна Висоцька.

«Цікаво, що в Європі фактично дістають цю козирну карту — заморожені активи. І якщо уважно слухати заяви політиків, то майже всі говорять про пошук юридичного шляху, який дозволить використати кошти Росії для України, посилюючи таким чином тиск на Кремль», — зазначила вона.

Висоцька нагадала, що президент Франції Еммануель Макрон теж акцентував на цій темі.

«Макрон учора заявив, що найближчими днями серед головних питань — гарантії безпеки для України та механізм використання заморожених активів», — додала кореспондентка.

За її словами, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті наголосила, що Комісія вже підготувала юридичну базу, яка дозволяє рухатися в цьому напрямку.

«Тобто процес іде вперед, але залишився один нюанс — переконати Бельгію, на території якої й зберігається значна частина цих активів. Проте якщо провідні європейські лідери та Єврокомісія мають узгоджений план, то Бельгія, ймовірно, погодиться, якщо рішення буде юридично бездоганним», — підсумувала Висоцька.

