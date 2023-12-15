Лідери ЄС голосували за 12 пакет санкцій без прем'єра Австрії — він вийшов з зали

Лідери Європейського Союзу у ніч проти 15 грудня погодили 12-й пакет санкцій проти Росії.

Голосування за черговий пакет санкцій проти Росії відбулося без прем'єра Австрії Карла Негаммера в залі.

Про це пише Politico.

Австрія намагалася заблокувати ухвалення 12-го пакета санкцій, вимагаючи виключити Raiffeisen Bank International (RBI) зі списку міжнародних спонсорів війни. Однак саме голосування за новий санкційний пакет без Негаммера вийшло випадковим. Він вийшов з кімнати, щоб поговорити з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про вступ Румунії й Болгарії в Шенгенську зону.

Але ситуація, що склалася, нагадує момент, коли лідери країн ЄС голосували за початок переговорів про вступ України – тоді з зали вийшов прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який обіцяв блокувати це питання.

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька австрійських чиновників, за інормацією Reuters, заявили, що не хочуть повністю розривати багаторічні зв'язки з Росією у сподіванні на відновлення відносин.

У жовтні глава МЗС Австрії Александр Шалленберг розкритикував чорний список НАЗК на зустрічі європейських міністрів у Києві. А протягом останніх тижнів офіційні особи Австрії висловлювали свої занепокоєння з приводу списку на зустрічах в Брюсселі. Raiffeisen Bank – єдина австрійська компанія в у цьому переліку.

Представники Raiffeisen Bank також зустрічалися з Національним агентством України з питань запобігання корупції, яке веде список спонсорів війни.

"Ми вважаємо несправедливим, що ми потрапили до цього переліку", – заявив представник банку.

Нагадаємо, голова ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що лідери країн ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. Він може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення.

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