Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

ЄС готовий надавати подальшу фінансову допомогу Україні та посилювати партнерство у сфері енергетики

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЄС готовий надавати подальшу фінансову допомогу Україні та посилювати партнерство у сфері енергетики

Associated Press

Урсула фон дер Ляйєн поговорила з президентом Зеленським.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердила готовність Брюсселя підтримувати Київ фінансово та посилювати співпрацю у сфері енергетики.

Про це вона повідомила у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter.

"Поговорила з президентом Зеленським. Ми обговорили нинішню ситуацію у сфері безпеки. ЄС готовий надавати подальшу фінансову допомогу Україні та посилювати партнерство у сфері енергетики", — написала вона у соцмережі.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський вважає, що через можливе вторгнення РФ в Україну програє всю світову спільноту. Він попередив Європу, що це буде потужна війна, внаслідок чого світ зазнає великих людських втрат.

Читайте також:

Євросоюз продовжив санкції проти Росії до кінця липня | Новини світу

Євросоюз продовжив санкції проти Росії до кінця липня | Новини світу
Наступна публікація