Урсула фон дер Ляйєн поговорила з президентом Зеленським.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердила готовність Брюсселя підтримувати Київ фінансово та посилювати співпрацю у сфері енергетики.
Про це вона повідомила у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter.
I just talked to President @ZelenskyyUa.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2022
The EU is firmly on Ukraine's side.
Ми розглянули поточну сферу безпеки.
The EU is ready to provide further financial support до Ukraine і до reinforce нашої energy partnership.
"Поговорила з президентом Зеленським. Ми обговорили нинішню ситуацію у сфері безпеки. ЄС готовий надавати подальшу фінансову допомогу Україні та посилювати партнерство у сфері енергетики", — написала вона у соцмережі.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський вважає, що через можливе вторгнення РФ в Україну програє всю світову спільноту. Він попередив Європу, що це буде потужна війна, внаслідок чого світ зазнає великих людських втрат.
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