ЄС готовий застосувати масштабні скоординовані санкції в разі подальшої агресії проти України - президент Єврокомісії

Європа хотіла б мати добрі відносини з Росією, але це дуже великою мірою залежить від вибору Москви.

Євросоюз продовжує закликати Росію до деескалації на кордонах України та готовий застосувати масштабні скоординовані санкції в разі подальшої агресії.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, - пише Укрінформ.

«Наше занепокоєння скупченням російських військ на східних кордонах України добре відоме. Наша позиція є дуже чіткою: ми продовжуємо закликати Росію до деескалації напруженості та утримуватися від будь-якої подальшої агресії. Тож не має бути жодних сумнівів - якщо Росія рушить проти України, Європейський Союз буде здатний залучити санкції, які можуть мати істотну ціну. Ми провели всю роботу у цьому сенсі», - поінформувала фон дер Ляєн.

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Європа хотіла б мати добрі відносини з Росією, але це дуже великою мірою залежить від вибору Москви.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що за дорученням, яке Європейська рада дала у червні, Єврокомісія передбачила різні варіанти реагування на ймовірну ескалацію.

«Оскільки ситуація набула розвитку вже цього місяця, було необхідним координувати зусилля з партнерами, зокрема, з нашими американськими друзями. Цей процес триває, він відбувається просто зараз... Це дуже важливо, і це дуже чітке послання. Ми хочемо добрих відносин з Москвою, але це залежить від них – провести деескалацію та зробити свій вибір. У випадку подальшої агресії - ми готові», - наголосила президент Єврокомісії.

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