ЄС готовий застосувати масштабні скоординовані санкції в разі подальшої агресії проти України - президент Єврокомісії

Європа хотіла б мати добрі відносини з Росією, але це дуже великою мірою залежить від вибору Москви.
Євросоюз продовжує закликати Росію до деескалації на кордонах України та готовий застосувати масштабні скоординовані санкції в разі подальшої агресії.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, - пише Укрінформ.
«Наше занепокоєння скупченням російських військ на східних кордонах України добре відоме. Наша позиція є дуже чіткою: ми продовжуємо закликати Росію до деескалації напруженості та утримуватися від будь-якої подальшої агресії. Тож не має бути жодних сумнівів - якщо Росія рушить проти України, Європейський Союз буде здатний залучити санкції, які можуть мати істотну ціну. Ми провели всю роботу у цьому сенсі», - поінформувала фон дер Ляєн.
Європа хотіла б мати добрі відносини з Росією, але це дуже великою мірою залежить від вибору Москви.
Урсула фон дер Ляєн нагадала, що за дорученням, яке Європейська рада дала у червні, Єврокомісія передбачила різні варіанти реагування на ймовірну ескалацію.
«Оскільки ситуація набула розвитку вже цього місяця, було необхідним координувати зусилля з партнерами, зокрема, з нашими американськими друзями. Цей процес триває, він відбувається просто зараз... Це дуже важливо, і це дуже чітке послання. Ми хочемо добрих відносин з Москвою, але це залежить від них – провести деескалацію та зробити свій вибір. У випадку подальшої агресії - ми готові», - наголосила президент Єврокомісії.
Нагадаємо :
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Росія все ще не робить жодних кроків для відведення військ від українських кордонів, яких вона стягнула своїх армійців.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі повномасштабної війни між Росією та Україною кількість жертв досягне мільйонів.
- Манфред Вебер, лідер найбільшої фракції Європарламенту, вимагає розробити жорсткіші санкції ЄС проти Росії у відповідь на можливий напад на Україну.
Читайте також:
- "Явка з повинною" — МЗС України про скандальний вирок ростовського суду
- У Німеччині відклали ще на пів року сертифікацію "Північного потоку-2"
- У Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським