ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ на річницю вторгнення в Україну

Подробиці нового пакету санкцій поки не розголошували.

Країни Європейського союзу розпочали роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Орієнтовно робота над новим пакетом санкцій повинна бути завершена на річницю повномасштабного вторгнення, повідомляють джерела видання з трьох країн.

"Наступний пакет санкцій буде готовий десь приблизно до трагічної першої річниці вторгнення", - заявив один з чиновників на правах анонімности. Ще одне джерело повідомило, що "були амбіції" підготувати заходи на той час.

Разом з тим співрозмовники не вказали, які саме санкції будуть введені, та хто під них потрапить.

Також читайте У Польщі розкритикували Австрію за заклики послабити санкції проти РФ

Нагадаємо, раніше речник уряду Польщі розкритикував заяву голови МЗС Австрії, який закликав послабити європейські обмеження щодо Москви.

Крім того, ми інформували, що влада Кіпру арештувала на рахунках підсанкційних росіян 105 мільйонів євро.

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