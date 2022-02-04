ЄС готує "значний та всеосяжний" пакет санкцій проти Росії: яких сфер стосується

ЄС готує "значний та всеосяжний" пакет санкцій проти Росії: яких сфер стосується

Фон дер Ляєн заявила, що газопровід "Північний потік-2" також є частиною пакету санкцій.

Підготовлений ЄС пакет санкцій проти Росії на випадок ескалації ситуації навколо України стосується низки значущих для РФ сфер, зокрема високотехнологічних комплектуючих.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю виданням Les Echos та Handelsblatt.

"Ми підготували значний та всеосяжний пакет санкцій: від закриття доступу до іноземного капіталу до введення контролю на експорт особливо важливих товарів", - сказала вона.

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За її словами, пакет можливих санкцій також стосується "високотехнологічних комплектуючих, які Росія не може легко замінити, наприклад, у сфері штучного інтелекту і озброєнь, квантових комп'ютерів, лазерів і в космічній галузі".

Вона зазначила, що Росія "має терміново модернізувати свою економіку, але цього не можна зробити без технологій, у сфері яких у нас незаперечне світове лідерство".

Фон дер Ляєн заявила, що газопровід "Північний потік-2" також є частиною пакету санкцій. За її словами, те, чи зможе газопровід запрацювати, залежить "від поведінки Росії".

"Люди, близькі до Путіна й олігархи, звісно, можуть бути чутливими", – додала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо:

Президент Франції Еммануель Макрон збирається поїхати до Росії, а після того — відвідати Україну. "Зараз пріоритетом для мене з українського питання і діалогу з Росією є деескалація і пошук політичних рішень для виходу з кризи", - зазначив французький лідер. За його словами, він продовжить обмін думками одночасно з президентом Путіним і президентом Зеленським.

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