ЄС готує шостий пакет санкцій проти Білорусі: журналіст назвав строки ухвалення нових обмежень

П'ятий пакет санкцій проти Мінська почав діяти 2 грудня минулого року.

Нові санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка ЄС може ухвалити вже на початку весни 2022 року.

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Про це у своєму Twitter 13 січня повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Вони можуть бути готові ранньою весною", - написав журналіст.

work on the EU's 6th sanctions package on #Belarus is still going among working groups. Could be adopted and ready early spring — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 13, 2022

Раніше повідомлялося, що "чорний список" ЄС невдовзі може стати ще довшим - у шостому пакеті санкцій можуть опинитися до трьохсот осіб і білоруських компаній.

Варто зазначити, що ЄС та США 2 грудня 2021 року через мігрантську кризу ввели нові санкції проти Білорусі. У відповідь на ухвалені санкції Мінськ ввів заборону ввезення на територію країни товарів з ЄС, США та Британії.

Нагадаємо, ЄС опублікував "чорний список" білоруських фізосіб і компаній, що потрапляють під санкції, які почали діяти від 2 грудня. Загалом у списку - 17 прізвищ, їм забороняють в'їзд до ЄС і заморожують їхні рахунки тут. Також 2 грудня запровадили нові санкції проти Білорусі США. Обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також під санкціями опинилися три літаки.

Попередні санкції проти режиму Лукашенка, зокрема і припинення авіасполучення, були ухвалені після примусової посадки літака у Мінську, на борту якого перебував опозиційний блогер Роман Протасевич, його арештувли. Наразі він перебуває у Білорусі під домашнім арештом.

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