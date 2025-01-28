ЄС хоче вирішити питання з Орбаном: Каллас повідомила деталі

Керівництво Європейського Союзу сподівається знайти спосіб домовитися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб уникнути блокування початку переговорів між Україною та ЄС щодо вступу.

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, повідомляє "ЄП".

"У нас в ЄС 27 країн-членів… Кожне рішення - це завжди складно. Тож у мене немає жодних ілюзій, що це далі буде простіше. Проте врешті-решт нам завжди вдавалося досягти якогось рішення", - наголосила Каллас.

Зауважимо, що журналісти запитали політикиню, чи не стане позиція Віктора Орбана щодо України перешкодою для фактичного запуску переговорів, з огляду на його заяви, що вступ України був би "економічною загрозою" для ЄС.

Нагадаємо, Угорщина не наклала вето на подовження санкцій проти РФ. ЗМІ інформують, Будапешт вимагав від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.

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