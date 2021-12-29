ЄС хоче взяти участь у переговорах між США та Росією щодо України

ЄС хоче взяти участь у переговорах між США та Росією щодо України

В ЄС заявляють, що не хочуть бути "сторонніми глядачами", а також пропонують не обмежувати переговори з Росією темою України.

ЄС хоче взяти участь у переговорах між США та Росією щодо безпеки в Україні та Європі загалом.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

"Ми не хочемо і не можемо собі дозволити бути сторонніми глядачами, через голову яких ухвалюються рішення", — сказав Боррель.

Дипломат вважає, що переговори США і Росія лише тоді матимуть сенс, якщо вони відбудуться "у тісній координації та за участю ЄС".

ЄС не погоджується з вимогами Кремля

"Росія хоче вести переговори про архітектуру європейської безпеки без залучення Європейського Союзу – це абсурд. Ми цього не приймемо. Нічого не вирішується про нас без нашої участі", — наголосив він.

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Боррель назвав неприйнятною вимогу Росії щодо нерозширення НАТО на схід, "особливо з огляду на Україну". Політик звернув увагу, що російська сторона вперше виклала свої вимоги у письмовій формі, "такого ніколи не було".

Верховний представник ЄС переконаний, що переговори з Росією не повинні обмежуватись темою України та нерозширення НАТО.

"Ми повинні говорити про всі порушення від моменту ухвалення Гельсінського заключного акта 1975 року. Ми не згодні ні з багатьма подіями в російській зовнішній політиці, ні з деякими подіями, які Москва розглядає як внутрішні справи", — заявив він.

Нагадаємо, що у Держдепі США підтвердили дати переговорів з РФ щодо деескалації конфлікту з Україною.

Раніше генсек НАТО заявив, що Росія загрожує безпеці в Європі.

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