Політика
87
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії – фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз працює над новим, уже 19-м пакетом санкцій проти Росії, аби посилити тиск на Кремль і підтримати Україну.

Олена Кузьмич
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз працює над новим, уже 19-м пакетом санкцій проти Росії.

«Ми й надалі підтримуватимемо Україну у її боротьбі за свободу та демократію. ЄС ніколи не визнає агресію Росії. Саме тому ми готуємо 19-й пакет санкцій проти Кремля», – написала вона у соцмережі X.

Фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз і надалі посилюватиме економічний та політичний тиск на РФ, паралельно зміцнюючи підтримку України – від військової допомоги до гуманітарних програм.

Європейська комісія вже узгоджує нові обмеження з державами-членами ЄС. Очікується, що пакет включатиме додаткові заходи проти російських компаній, фінансового сектору та обходу попередніх санкцій.

Нагадаємо, рішення щодо санкції проти Москви мають ухвалюватися у тісній координації з адміністрацією Трампа.

За словами спікера Палати представників США Майка Джонсона, держава не може допускати суперечностей між президентом і парламентом, адже Штати перебувають під тиском глобальних викликів.

При цьому у Сенаті США закликають пришвидшити ухвалення нових обмежень проти Росії, адже вона відмовляється припиняти агресію проти України. Втім, найімовірніше, жодних кроків без узгодження з Білим домом не застосовуватиметься. Отже, майбутнє санкційної політики Вашингтона безпосередньо залежатиме від позиції Дональда Трампа.

87
