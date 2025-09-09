Євросоюз готує нові санкції / © Reuters

Реклама

Європейська комісія до кінця тижня представить новий пакет санкцій проти Росії. Це буде вже 19-й санкційний пакет ЄС від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомили європейські дипломати, інформує Sky News.

За їхніми словами, до списку можуть додати банки з двох країн Центральної Азії.

Реклама

Для порівняння, у 18-му пакеті санкцій Євросоюз ввів обмеження проти двох китайських банків та великої індійської нафтопереробної компанії Nayara.

Тим часом спеціальний посланець ЄС із санкцій Давід О’Салліван наразі перебуває у Вашингтоні разом із групою експертів. Він має зустрітися з американськими колегами для обговорення нових обмежувальних заходів проти Росії.

Раніше повідомлялося, що речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про готовність запровадити нові санкції проти РФ.

Ми раніше інформували, що голова МЗС Угорщини Петер Сіярто спростував інформацію про те, що Дональд Трамп вимагав від Угорщини припинити закупівлю російської нафти.