ЄС готує екстрений зимовий пакет для України: яку допомогу отримають міста

Прапор ЄС / © pexels.com

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Україна спільно з Європейським Союзом готує екстрений зимовий пакет допомоги для подолання наслідків російських атак на енергетичну та транспортну інфраструктуру. Найближчим часом сторони планують узгодити його остаточне наповнення.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, до пакета допомоги мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси, а також засоби для відновлення мостів і облаштування переправ.

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Особливу увагу приділяють забезпеченню надійного сполучення між берегами Дніпра.

«Усе це необхідне, щоб протистояти російському терору проти Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших міст», — зазначив очільник уряду.

Сотні тисяч українців залишилися без світла

Корецький наголосив, що черговий російський удар по лініях електропередач і підстанціях у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишив без електропостачання сотні тисяч людей.

За його словами, ситуація залишається вкрай складною, а енергетики після кожної атаки докладають максимум зусиль для відновлення живлення.

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Саме тому Україна зацікавлена в якнайшвидшому надходженні допомоги від європейських партнерів.

Коли Україна може отримати допомогу від ЄС

Прем'єр-міністр анонсував зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі, під час якої планують узгодити ключові деталі зимового пакета.

«Розраховую, що рішення буде остаточно погоджене і перші партії необхідного прибудуть в Україну якнайшвидше», — наголосив Корецький.

Він також подякував європейським партнерам за підтримку та готовність оперативно ухвалювати рішення, необхідні Україні на тлі російських ударів.

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Нагадаємо, що Південна Корея готує великий пакет допомоги Україні на 2027 рік

Уряд Південної Кореї подав запит на включення до проєкту бюджету на 2027 рік допомоги Україні на $100 млн, а міністри закордонних справ двох країн провели переговори щодо нормалізації відносин.

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