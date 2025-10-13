ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

ЄС готує карту оборони для захисту від Росії: що передбачає план протидії

Наразі Євросоюз стикається з «надзвичайним сплеском» гібридних атак, зазначила Кая Каллас.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Кая Каллас

Голова європейської дипломатії Кая Каллас / © Associated Press

Цього тижня Євросоюз презентує дорожню карту оборони, яка передбачає розвиток систем боротьби з російськими дронами.

Про це йдеться у заяві очільниці європейської дипломатії Каї Каллас під час пресконференції з очільником МЗС Андрієм Сибігою.

Голова європейської дипломатії наголосила, що наразі Євросоюз стикається з «надзвичайним сплеском» гібридних атак. Каллас зауважила, що кожного разу, коли російський дрон чи літак порушує повітряний простір країн-членів ЄС, «існує ризик ескалації, ненавмисної чи ні».

«Росія грає війною, і ми виходимо за межі гіпотетичного конфлікту. Щоб стримати війну, ми повинні перетворити економічну потужність Європи на військове стримування», — зазначила вона.

Каллас заявила, що дорожня карта європейської оборони визначить розвиток можливостей у ключових сферах, зокрема, систем боротьби з безпілотниками.

«Зрозуміло, що нам потрібно посилити нашу оборону проти Росії. Не для того, щоб спровокувати війну, а навпаки, щоб запобігти війні. Це буде посібник з того, як це зробити, і він також має бути повністю узгоджений з НАТО», — наголосила верховна представниця ЄС.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вторгнення російських дронів до повітряного простору країн ЄС є «гібридною війною» та цілеспрямованою кампанією «сірої зони» проти Європи. Вона наголосила, що серія інцидентів не може бути випадковою, і закликала ЄС припинити сумніватися в агресії Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie