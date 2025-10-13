ЄС готує карту оборони для захисту від Росії: що передбачає план протидії

Голова європейської дипломатії Кая Каллас / © Associated Press

Реклама

Цього тижня Євросоюз презентує дорожню карту оборони, яка передбачає розвиток систем боротьби з російськими дронами.

Про це йдеться у заяві очільниці європейської дипломатії Каї Каллас під час пресконференції з очільником МЗС Андрієм Сибігою.

Голова європейської дипломатії наголосила, що наразі Євросоюз стикається з «надзвичайним сплеском» гібридних атак. Каллас зауважила, що кожного разу, коли російський дрон чи літак порушує повітряний простір країн-членів ЄС, «існує ризик ескалації, ненавмисної чи ні».

Реклама

«Росія грає війною, і ми виходимо за межі гіпотетичного конфлікту. Щоб стримати війну, ми повинні перетворити економічну потужність Європи на військове стримування», — зазначила вона.

Каллас заявила, що дорожня карта європейської оборони визначить розвиток можливостей у ключових сферах, зокрема, систем боротьби з безпілотниками.

«Зрозуміло, що нам потрібно посилити нашу оборону проти Росії. Не для того, щоб спровокувати війну, а навпаки, щоб запобігти війні. Це буде посібник з того, як це зробити, і він також має бути повністю узгоджений з НАТО», — наголосила верховна представниця ЄС.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вторгнення російських дронів до повітряного простору країн ЄС є «гібридною війною» та цілеспрямованою кампанією «сірої зони» проти Європи. Вона наголосила, що серія інцидентів не може бути випадковою, і закликала ЄС припинити сумніватися в агресії Росії.