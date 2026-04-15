ЄС готує мільярди євро для України вже найближчим часом: що відомо

Україна опиниться в центрі уваги на фінансовому треку G20, де відбудеться зустріч міністрів, присвячена підтримці Києва. Європейський Союз готується виділити країні від 2,5 до 2,7 мільярда євро після виконання необхідних реформ у межах Програми допомоги Україні.

Про це повідомляє Politico.

За словами єврокомісара, Київ «нарешті виконав» умови, необхідні для отримання фінансування.

Крім того, у Брюсселі планують найближчим часом відкрити всі переговорні кластери для вступу України та Молдови до ЄС. Йдеться про ключові розділи, необхідні для членства.

Раніше Єврокомісія вже дозволила обом країнам розпочати технічну підготовку до переговорів.

Водночас у ЄС визнають, що швидке закінчення переговорів малоймовірне. Попри позицію окремих країн, зокрема Швеції та Данії, процес може затягнутися.

«Неможливо, щоб ми завершили переговори 1 січня 2027 року», — заявив єврокомісар.

Він додав, що розблокування фінансової допомоги може стати додатковим стимулом для просування України на шляху до членства в Євросоюзі.

Блокування €90 млрд допомоги від ЄС для України — що відомо

Нагадаємо, в лютому президентка Європарламенту Роберта Мецола повідомила про погодження масштабного пакету фінансової допомоги Україні обсягом €90 млрд. Йшлося про кредитні кошти, які мали спрямувати на підтримку роботи державних інституцій, зміцнення оборони та посилення безпеки в Європі. За її словами, це рішення також мало наблизити Україну до членства в ЄС і сприяти досягненню справедливого миру.

Однак уже в березні процес фактично зупинили. Угорщина та Словаччина заблокували виділення коштів, висунувши умову щодо ремонту нафтопроводу «Дружба», пошкодженого внаслідок російських обстрілів. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан та очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо використали право вето, вимагаючи допустити інспекторів до об’єкта.

Днями майбутній премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит від Євросоюзу для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене. Водночас політик підтвердив, що Будапешт не братиме в ньому участі.