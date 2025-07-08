Прапор Франції / © pixabay.com

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський союз готується ввести проти країни-агресора Росії найпотужніші санкції з початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це він повідомив 7 липня в етері французького телеканалу TF1.

За словами Барро, нові обмеження мають на меті безпосередньо послабити економічні ресурси, які дають змогу диктатору Путіну продовжувати війну.

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«Ці санкції вдарять по нафтових доходах та фінансових гравцях із Росії й інших країн», — уточнив міністр.

Він наголосив, що мета санкцій — змусити Путіна погодитися на припинення бойових дій.

«Ми хочемо, щоб Володимир Путін нарешті погодився на припинення вогню, оскільки ми побачили, що відтоді, як президент [США Дональд] Трамп запропонував 30-денне припинення вогню, удари Росії по Україні посилилися вп’ятеро», — сказав Барро.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз наблизився до ухвалення чергового пакета санкцій проти Росії.

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Ми раніше інформували, що від моменту повернення президента Трампа на посаду в січні, Сполучені Штати не запровадили жодних нових санкцій проти Росії.