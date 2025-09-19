ЄС готує переговори щодо "дронової стіни" для захисту від РФ: Україну запросили

Прапори ЄС та України / © Associated Press

Реклама

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс заявив, що наступного тижня скличе міністрів оборони країн-членів для обговорення конкретних кроків. За його словами, концепція "дронової стіни" має стати спільною відповіддю ЄС на висхідну загрозу з боку Росії.

Про це пише Reuters

Проєкт передбачає створення інтегрованої системи із застосуванням датчиків, засобів виявлення, глушіння сигналів та сучасних озброєнь для нейтралізації безпілотників. Попередні оцінки експертів свідчать, що така інфраструктура може бути розгорнута менш ніж за рік, втім, остаточна вартість і терміни реалізації поки що невідомі.

Реклама

Інцидент із російськими дронами у Польщі, які вдалося збити силам НАТО, продемонстрував вразливість Європи перед новими методами атак. У зв’язку з цим до переговорів планують залучити й Україну: українські військові та інженери поділяться досвідом протидії дронам, який вони здобули під час війни.

Єврокомісія підкреслює, що створення "дронової стіни" стане не лише елементом захисту від РФ, а й сигналом єдності та рішучості всього ЄС.

Російські провокації біля кордонів НАТО

Знахідка в Латвії — це лише черговий епізод у серії інцидентів із російськими дронами біля кордонів країн НАТО, які стали серйозною проблемою. Росія використовує безпілотники як елемент гібридної війни, тестуючи реакцію протиповітряної оборони та намагаючись залякати сусідів. За словами військових експертів, уламки, які знаходять на територіях країн Альянсу, можуть бути як випадковістю, так і частиною свідомої провокації.

Провокаційні польоти російських дронів над країнами НАТО вже стали серйозною проблемою. Раніше російські дрони залітали до Румунії, а Бухарест виступив із серйозною заявою щодо порушення повітряного простору країни-члена НАТО. Подібні інциденти створюють напругу та змушують країни Альянсу шукати нові шляхи протидії.

Реклама

Крім цього, дрони РФ пролітали над Польщею, що також розцінюється як провокація. У відповідь на зростання загрози Україна та Польща вирішили створити спільну групу з питань безпілотних літальних апаратів. Ця ініціатива спрямована на посилення співпраці в боротьбі з російськими дронами та обмін досвідом, що є критично важливим для забезпечення безпеки в регіоні.

Крім реальних інцидентів, Росія також використовує дезінформацію. Нещодавно РФ поширила фейк про «український дрон» у Литві. Метою такої брехні є розкол між країнами-союзниками, перекладання відповідальності за провокації на Україну та спроба її дискредитації.

Російська агресія змусила європейські країни посилити свою обороноздатність. Зокрема, у відповідь на загрозу Європа готує нову «залізну завісу», що включає створення мільйонів мінних полів уздовж кордонів з Росією. Цей крок свідчить про готовність країн протидіяти можливій наземній агресії та забезпечити захист своїх кордонів.