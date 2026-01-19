ЄС готує жорстку відповідь США через заяви Трампа про Гренландію — FT

Європейський Союз / © Associated Press

Реклама

Європейський Союз готує варіанти жорсткої реакції на заяви президента США Дональда Трампа, який погрожує встановити контроль над Гренландією.

Як пише Financial Times із посиланням на європейських чиновників і дипломатів, ситуацію вже називають найсерйознішою кризою в трансатлантичних відносинах за останні десятиліття.

За даними видання, 27 послів країн ЄС обговорили можливі кроки, щоб надати європейським лідерам важелі впливу напередодні зустрічей із Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який стартує цього тижня.

Реклама

У матеріалі зазначається, що Брюссель розглядає два ключові напрямки відповіді. Перший — повернення до списку мит на американські товари загальною сумою 93 млрд євро. Цей пакет підготували ще минулого року, але його дію призупинили до 6 лютого, щоб уникнути повномасштабної торгівельної війни.

Другий варіант — застосування “Інструменту протидії примусу” (Anti-Coercion Instrument, ACI), ухваленого у 2023 році. Цей механізм ще жодного разу не використовували, але він дозволяє обмежувати інвестиції та блокувати експорт послуг. У такому разі найбільший удар може припасти на американські технологічні компанії, які активно працюють на ринку ЄС.

Найрішучіше на використанні ACI, за інформацією FT, наполягає Франція. Париж і Берлін уже координують спільну позицію, а міністри фінансів двох країн планують провести окрему зустріч перед ширшим обговоренням у Європі.

Водночас більшість країн ЄС, як зазначає видання, виступають за спробу зберегти діалог із Трампом і лише після цього переходити до прямої конфронтації. Один із дипломатів описав підхід як “батіг і пряник”, наголосивши, що в ЄС є чіткі механізми відповіді, але водночас Брюссель прагне дати Трампу можливість “відступити”.

Реклама

Як попереджувальний крок, найбільші фракції Європарламенту вирішили відкласти голосування щодо зниження мит на товари зі США, яке планували в межах попередніх домовленостей.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа “твердо дотримуватиметься зобов’язання захищати суверенітет Гренландії та Королівства Данія”, а також захищатиме стратегічні економічні й безпекові інтереси ЄС.

Крім того, у Давосі терміново змінили порядок денний зустрічі радників із нацбезпеки західних країн: частину дискусій, які мали бути присвячені переговорам щодо України, тепер планують спрямувати на кризу навколо Гренландії.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент відкинув можливість компромісу, заявивши, що Європа “занадто слабка”, аби гарантувати безпеку острова. За його словами, Трамп переконаний: посилити безпеку можна лише в разі, якщо Гренландія стане частиною США.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Сполучені Штати запровадять 10-відсоткові тарифи для кількох європейських країн, які стали на бік Гренландії, відправивши на острів своїх військових. Серед країн НАТО, які вирішив покарати американський президент Дональд Трамп, — Велика Британія, Франція та Німеччина.

Після ультиматуму Дональда Трампа щодо запровадження мит, якщо Данія не продасть Гренландію, ключові європейські лідери виступили із заявами про солідарність та готовність захищати суверенітет.