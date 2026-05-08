Володимир Путін

Очільники держав-членів Європейського Союзу готуються до можливих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним через розчарування у переговорах, які веде президент США Дональд Трамп.

Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на FT.

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта вважає, що у Європейського Союзу є потенціал для переговорів з РФ. За його словами, такий розвиток подій підтримує й президент України Володимир Зеленський.

«Я розмовляю з 27 лідерами країн-членів ЄС, щоб визначити найкращий спосіб організації наших дій та з’ясувати, що саме нам потрібно ефективно обговорити з Росією, коли настане відповідний момент для цього», — сказав Кошта.

Він підкреслив, що під час саміту лідерів ЄС, який відбувся на Кіпрі у квітні 2026, Зеленський «запросив нас бути готовими зробити позитивний внесок у переговори».

Журналісти наголосили, що серед 27 лідерів блоку немає консенсусу щодо того, кого слід призначити представником ЄС у таких перемовинах. Також не вирішено, коли слід їх почати та якою буде пропозиція Путіну.

У Кремлі заявили, що наразі не бачать сенсу в новому раунді тристоронніх переговорів за участі України, США та РФ. Помічник Путіна Юрій Ушаков стверджує, що прогрес можливий лише за умови виконання російських вимог, зокрема виведення ЗСУ з територій Донбасу.

До цього Україна вже брала участь у декількох раундах переговорів із агресором за посередництва США. Утім, досягти домовленостей про припинення вогню не вдалося через територіальні претензії РФ.

Хоча тристоронній формат наразі на паузі, триває активний двосторонній діалог між Києвом та Вашингтоном.

