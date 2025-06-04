ЄС готується до повного припинення допомоги Україні з боку США та краху партнерства з Трампом

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Європейські уряди готуються до найгіршого сценарію — одночасного удару США по трьох ключових напрямках: допомозі Україні, спільній обороні в рамках НАТО та економічній співпраці. Причиною стали побоювання щодо майбутньої політики Дональда Трампа, який невдовзі вперше після повернення на міжнародну арену зустрінеться з лідерами G7 у Канаді.

Про це пише Financial Times.

“Це переросло з найкращих сценаріїв у контроль збитків”, — визнав один із високопосадовців ЄС. “У питаннях торгівлі, оборони та України вибір стоїть між поганим і дуже поганим результатом”.

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Європейські столиці побоюються, що Трамп може заблокувати допомогу Україні, зупинити обміни розвідданими, обмежити передачу американської зброї через європейські країни, а також скоротити військову присутність США на континенті. Це, на думку європейських дипломатів, залишить Україну та сам ЄС вразливими до російської агресії.

“Ми перебуваємо в одному [пості у соцмережах] або в одному висловленні на пресконференції від катастрофи з трьох екзистенційних питань для Європи: оборона, економіка і безпека”, — заявив ще один чиновник ЄС.

Наступні два тижні стануть критичними: лідери G7, НАТО і ЄС збиратимуться на серію самітів. У Європі сподіваються, що додаткові зобов’язання щодо витрат на оборону переконають Трампа не виводити війська з Європи, а компроміс щодо торгівлі допоможе уникнути тарифів у 50%, які можуть зруйнувати економічне зростання.

Попри заклики до “стратегічної автономії”, багато хто в Брюсселі визнає глибоку залежність від США. Водночас відсутність чіткої пропозиції щодо формату нових відносин із Вашингтоном залишається ахіллесовою п’ятою європейської дипломатії.

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“Які наші спільні інтереси? У нас ніколи не було такої розмови… Пропозиція має надійти з Брюсселя, і щодо цього вони поки не готові”, — заявила президентка Німецького фонду Маршалла Олександра де Хооп Схеффер.

Зміна позиції Трампа ще більше ускладнила координацію дій між 27 країнами ЄС щодо підтримки України, оборони та торгівлі. Європейські лідери намагаються знайти спільну мову, але непередбачуваність президента США створює нові розриви.

Нещодавні сигнали про розчарування Трампа в Путіні породили певні сподівання на посилення санкцій проти Росії. Водночас він похвалив партнерів по НАТО за збільшення оборонних витрат — і паралельно пригрозив повним виведенням американських військ із Європи. Його суперечлива риторика щодо мит також змушує європейські уряди сумніватися, чи варто взагалі покладатися на його обіцянки.

“Ми не можемо дозволити собі… знову піддатися помилці, що буря пройде”, — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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“Що все повернеться до того, як було раніше: якщо тільки закінчиться війна, чи буде укладено угоду про тарифи, чи наступні вибори дадуть інший результат. Ні, цього не станеться”.

Попри зростальну підтримку ідеї стратегічної автономії, для багатьох країн залишається відкритим питання: як утримати США на боці Європи хоча б у короткостроковій перспективі, поки тривають спроби переосмислення майбутнього.

“У нас проблеми?” — сказав один із високопосадовців ЄС, який бере участь у переговорах.

“Так. У нас проблеми”.

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