ЄС і НАТО виступлять зі спільним закликом до Росії припинити війну проти України - Politico

Країни Заходу працювали над документом більше року

ЄС і НАТО незабаром офіційно виступлять зі спільним закликом до Росії припинити війну та покинути Україну.

Про це повідомляє видання Politico.

Джерела видання повідомили, що над заявою країни працювали більше року, але вона затрималася через напруженість між Туреччиною та Кіпром.

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Очікується, що вона буде опублікована найближчим часом, можливо, наступного тижня — або на початку 2023 року.

Видання зазначає, що текст майже нічим не примітний, але його публікація буде значним дипломатичним досягненням, враховуючи місяці, які знадобилися для погодження документу.

Спочатку очікувалося, що документ буде підписано на саміті НАТО в Мадриді в червні минулого року.

Текст був узгоджений головним чином між офісом президента Європейської ради Шарля Мішеля та НАТО.

У майже остаточному проекті ЄС і НАТО закликають Росію «негайно припинити цю війну і вийти з України», і вони підтверджують свою «непохитну і постійну підтримку її незалежності».

Вони також погодилися «повністю підтримувати невід’ємне право України на самооборону та обирати власну долю». І вони кажуть, що «жорстока війна Росії поглибила продовольчу та енергетичну кризу, яка вплинула на мільярди людей у всьому світі».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни Заходу розглядають можливість передачі Україні винищувачів, щоб забезпечити для ЗСУ перевагу над російськими окупантами і покласти край війні.

Новини ТСН 19:30 за 14 грудня 2022 року | Новини України

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