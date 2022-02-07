ЄС і США готові оперативно реалізувати "всеосяжний пакет санкцій" проти Росії - прем’єрка Естонії

ЄС і США готові оперативно реалізувати "всеосяжний пакет санкцій" проти Росії - прем’єрка Естонії

Прем’єрка Естонії сподівається побачити прогрес у реалізації Мінських угод та підтримує зусилля Франції у цьому напрямку.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас та президент Франції Еммануель Макрон обговорили питання європейської безпеки і нарощування Росією своїх військ навколо України та в Білорусі. Як повідомляється, Макрон сам зателефонував Каллас.

Про це пише ERR.

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"Незважаючи на інтенсивну дипломатію, ми не бачимо ознак того, що Росія знижує військову напруженість. Навпаки, нарощування військ навколо України триває, а тепер російські війська та техніка дісталися і Білорусі", - сказала Каллас французькому президенту.

За її словами, Росія має зробити конкретні кроки для зниження напруженості.

"Україна, Франція, Німеччина та Росія знову зустрічаються в Нормандському форматі - це важливо для тиску на Росію за допомогою дипломатії, щоб вона відмовилася від військової загрози", — зазначила Каллас.

Прем’єрка Естонії сподівається побачити прогрес у реалізації Мінських угод та підтримує зусилля Франції у цьому напрямку.

Каллас також сказала, що може статися, якщо Кремль відмовиться від діалогу та зробить вибір на користь воєнної ескалації.

"Європейський союз та США підготували всеосяжний пакет санкцій, який ми готові оперативно реалізувати", – попередила Кая Каллас.

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що нові антиросійські санкції можуть торкнутися й економіки Китаю.

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