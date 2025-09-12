ЄС і США готують новий тиск на Росію: розкрито гучний інсайд плану

Дональд Трамп / © Associated Press

Європейським чиновникам вдалося переконати президента США Дональда Трампа, що Володимир Путін не зацікавлений у завершенні війни проти України.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними видання, до Вашингтона прибув представницький технічний десант ЄС — делегація високого рівня вела закриті переговори з американською стороною.

Ключовими темами обговорення стали обмеження на фінансову діяльність Росії, а також потенційне припинення постачання її енергоносіїв, зокрема нафти й газу.

«Трамп, схоже, змінив позицію і тепер грає на нашій стороні. Залишається з’ясувати, як поєднати дві стратегії», — поділився один із європейських дипломатів.

Журналісти зазначають, що Європейський Союз активно працює над 19-м пакетом санкцій проти Москви. Однак ефективність нових обмежень, як визнають у Брюсселі, можлива лише за умови тісної координації з адміністрацією США.

«Попри спільну мету — посилити тиск на Кремль і змусити Путіна сісти за стіл переговорів — підходи до її досягнення в обох сторін різняться. Трамп орієнтується на економічні важелі, зокрема підвищення мит, щоб ослабити воєнний бюджет РФ. У свою чергу, ЄС фокусується на санкціях, спрямованих на компанії, банки та структури, що продовжують співпрацювати з російським режимом», — кажуть джерела видання.

Ще один дипломат з Євросоюзу зазначив, що у США очікуються гарячі дискусії з цього приводу. Він наголосив на необхідності виробити єдину лінію дій, яка могла б реально вдарити по економіці Росії.

Нагадаємо, 9 вересня господар Білого дому заявив, що у нього може відбутися розмова з російським лідером «цього чи наступного тижня». Незадовго до цього Трамп говорив, що дуже зацікавлений у розмові з Путіним. Президент Росії зазначав, що завжди готовий до діалогу.

На тлі цих повідомлень віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що переговори про врегулювання війни в Україні наразі звужені до двох головних питань — територій та гарантій безпеки.

Як відомо, у серпні Дональд Трамп і Володимир Путін вперше за шість років зустрілися віч-на-віч. Подія відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.