ЄС хоче втрутитися в переговори щодо України: у Брюсселі занепокоєні позицією США

Прапори Євросоюзу / © Associated Press

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Європейський Союз прагне взяти участь у наступному раунді переговорів між Україною, Росією та США, щоб посилити свій вплив на процес мирного врегулювання.

Про це повідомляє Euronews.

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За даними видання, США прагнуть відновити тристоронні переговори на технічному рівні в листопаді — після проміжних виборів. Україна заявила, що готова підтримати будь-який формат перемовин. У Кремлі відреагували стриманіше, але також запевнили про готовність до діалогу.

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Євросоюз хоче долучити до переговорного процесу європейських представників, щоб мати більше можливостей впливати на позицію США, яка останнім часом, за оцінкою журналістів, помітно змістилася на користь Москви.

Заступниця головного речника Європейської комісії Аріанна Подеста підтвердила, що ЄС розраховує бути представленим на переговорах.

«Зараз очікується, що відбудуться переговори на багатосторонньому рівні за участю представників високого офіційного рангу, і ЄС буде присутній на цих переговорах. Ми завжди прагнули, щоб Україна займала сильну позицію, і завжди працювали над досягненням справедливого та міцного миру для України. Ми робимо це при кожній нагоді», — заявила Подеста.

За словами представниці Єврокомісії, ЄС на переговорах мають спільно представляти Європейська комісія та Європейська рада.

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Водночас Подеста не стала уточнювати, чи планують європейські чиновники проводити окремі особисті зустрічі з представниками Росії.

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ, що наступний раунд переговорів, запланований на першу половину листопада в Абу-Дабі, відбудеться у тристоронньому форматі.

Водночас він не виключив, що представники Євросоюзу можуть приєднатися до подальших раундів переговорів.

«Нічого не можна виключати апріорі. Але ті переговори, про які ми говоримо і які заплановані на першу половину листопада в Абу-Дабі, відбудуться у тристоронньому форматі», — сказав Пєсков.

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Раніше повідомлялося, що європейські посадовці побоюються, що Трамп може тиснути на Україну, щоб домогтися домовленості з Путіним на умовах Москви.

Ми раніше інформували, що колишній радник Білла та Гілларі Клінтонів Сідні Блюменталь вважає, що політика Дональда Трампа може послабити позиції України та дозволити Росії домогтися вигідних для себе домовленостей.

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