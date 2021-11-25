ЄС має бути готовий задіювати нові санкції проти Росії, якщо ситуація на Українських кордонах загостриться — Меркель

ЄС має бути готовий задіювати нові санкції проти Росії, якщо ситуація на Українських кордонах загостриться — Меркель

Таких самих дій від ЄС канцлерка очікує і в разі ускладнення ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС повинен буде ввести додаткові санкції проти Росії, якщо ситуації на кордонах України або Білорусі і Польщі продовжуватимуть загострюватись.

Про це повідомляє Reuters.

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Під час спільної пресконференції в Берліні з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, канцлерка, яка вже скоро має залишити посаду, наголосила, що ЄС має "бути єдиним у питаннях перетворення Білоруссю мігрантів на зброю проти Польщі та розгортання Росією військ поблизу кордону з Україною".

"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України матиме високу ціну", — підкреслила Меркель.

Канцлерка зауважила, що розрядка ситуації завжди має бути кращим варіантом.

Нагадаємо, у Німеччині три політичні партії, що пройшли до Бундестагу під час національних виборів, домовилися про створення коаліції та розподіл портфелів. Було вирішено, що на посаді канцлера Ангелу Меркель замінить Олаф Шольц.

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