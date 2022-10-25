ЄС має підтримати Україну зараз, оскільки зволікання коштуватиме дорожче — єврокомісар

У Євросоюзі не збираються залишати Україну без допомоги, проте закликають робити це швидше, адже зволікання буде коштувати дорожче.

Європейський союз має продовжувати надавати фінансову допомогу Україні, адже якщо цього не зробити зараз, далі це коштуватиме країнам ЄС дорожче.

Таку думку висловила віце-президентка Європейської комісії Віра Юрова в інтерв'ю виданню Politico.

"Це непросто, і ми маємо знову і знову просити у наших громадян схвалення цього. Але якщо ми зараз не підтримаємо Україну ні у військовому, ні у фінансовому плані, у майбутньому це коштуватиме набагато дорожче", — заявила Юрова.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що громадяни України можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо Євросоюз зупинить фінансування в рамках обіцяних 9 мільярдів євро.

Допомога Україні від ЄС

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Євросоюз надасть Україні 18 мільярдів євро. Європа надала ці кошти у кредит, однак за низькою кредитною ставкою.

Крім того, на початку жовтня Україна та Євросоюз підписали меморандум щодо виділення нашій державі 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Пізніше, 17 жовтня, у Європейському Союзі схвалили виділення ще одного траншу Україні вартістю 500 мільйонів євро на закупівлю зброї.

До України також надійшли 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.

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