Прапор ЄС / © pexels.com

Реклама

Україна може швидко перейти до переговорів із Євросоюзом у сфері кліматичної політики. Водночас Брюссель наголошує на необхідності реформ у державному управлінні та підготовки промисловості до нових екологічних вимог.

Про це заявив генеральний директор Генерального директорату Європейської комісії з питань клімату (DG CLIMA) Курт Ванденберге під час кліматичної конференції ООН COP31 в Анталії, повідомляє «Укрінформ».

Реклама

За його словами, переговори щодо клімату офіційно ще не стартували, проте їх можуть розпочати вже найближчим часом. Важливою передумовою для цього є прогрес України у сфері належного врядування.

Реклама

Ванденберге пояснив, що якість державного управління матиме значення не лише для євроінтеграції, а й для залучення великих інвестицій у повоєнну відбудову.

Представник Єврокомісії також зазначив, що за результатами останньої оцінки розширення ЄС Україна перебуває серед чотирьох країн, які досягли найбільшого прогресу на шляху до членства.

У Брюсселі позитивно оцінюють продовження українських кліматичних реформ попри повномасштабну війну та пов'язані з нею економічні труднощі.

Без якої реформи Україна не зможе вступити до ЄС

Однією з принципових вимог Євросоюзу є приєднання України до європейської системи торгівлі викидами парникових газів (EU ETS).

Реклама

Ванденберге наголосив, що винятків у цьому питанні не передбачено.

«Без повної участі в системі торгівлі викидами ЄС Україна не зможе стати членом Європейського Союзу», — заявив він.

За словами посадовця, Україна має долучитися до цієї системи від першого дня членства, причому в усіх секторах, на які поширюються відповідні правила.

Європейська система торгівлі викидами передбачає встановлення обмежень на обсяги парникових газів, які можуть викидати підприємства. Компанії повинні мати відповідні квоти на такі викиди.

Реклама

Оскільки ця система є частиною єдиного ринку ЄС, її правила обов'язкові для всіх нових держав-членів.

Для підготовки до вступу Україні необхідно перенести європейські норми до свого законодавства, створити механізми моніторингу та звітності, а також забезпечити перевірку даних про промислові викиди.

Крім того, збирати відповідну інформацію потрібно починати заздалегідь, щоб на момент вступу система вже могла повноцінно працювати.

Чи допоможе ЄС українській промисловості

У Єврокомісії визнають, що виконання кліматичних вимог буде особливо складним для української економіки, яка зазнала значних руйнувань через російську агресію.

Ванденберге запевнив, що Брюссель готовий обговорювати з Києвом механізми підтримки підприємств та враховувати наслідки війни.

Зокрема, йдеться про допомогу в запровадженні сучасних технологій і модернізації виробництва.

Європосадовець також висловив упевненість, що відновлення України після війни відбуватиметься з урахуванням екологічних стандартів.

Водночас він підкреслив: підтримка ЄС не скасовує необхідності виконання основних вимог щодо контролю за викидами парникових газів.

Коли Єврокомісія представить пакет розширення

Європейська комісія планує оприлюднити пакет розширення ЄС у середу, 4 листопада.

Інформація джерел «Європейської правди» не підтверджує повідомлення, яке поширювали ЗМІ напередодні, про те, що дорожня карта вступу України до Євросоюзу передбачає завершення переговорів наприкінці 2029 року.

Раніше стало відомо, що ЄС погодив два переговорні кластери для України. Усі країни Європейського Союзу погодили відкриття другого та третього переговорних кластерів для України та Молдови.

Новини партнерів

Новини партнерів