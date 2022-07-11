ЄС може допомагати Україні через механізм цивільного захисту: деталі

Приєднання до механізму цивільного захисту ЄС є пріоритетом для України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, - пише Укрінформ.

“У нас стоїть запит, щоб ми увійшли до європейських інституцій. Зокрема, йдеться про Механізм цивільного захисту, який об’єднує усі європейські служби з надзвичайних ситуацій і їхні аналоги. Сьогодні ми активно співпрацюємо з цією інституцією”, - зауважив міністр.

Завдяки механізму Україна отримала кількасот автомобілів для рятувальників, оскільки багато машин було понівечено і втрачено внаслідок російських обстрілів.

Також європейські колеги готові надавати Україні техніку та обладнання саме через механізм цивільного захисту ЄС.

“Тому, одна з моїх головних цілей – спілкування з міністрами, щоб ми включилися в цей процес, приєдналися до цієї інституції. Вони хочуть почути для себе, які висновки їм треба зробити і що треба переробити, аби бути готовими до викликів, які сьогодні є в Європі”, - додав міністр.

Монастирський додав, що країни ЄС у найближчі роки більше коштів вкладатимуть у правоохоронну систему, систему цивільного захисту населення, адже всі розуміють, перед якими викликами стоїть сьогодні світ.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомляв про те, що ЗСУ завдали удару по складу-базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині. Відомо про понад 100 вбитих і 200 поранених загарбників.

Також в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині.

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