ЄС може переглянути обсяг 50-мільярдної допомоги Україні у бік збільшення – посол

Посол України в Євросоюзу сподівається, що ЄС збільшить фіндопомогу Україні понад 50 млрд за чотири роки.

Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов допускає, що Європейський Союз може переглянути чотирирічний обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро у бік збільшення.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Я думаю, що Україна отримає більше, ніж 50 мільярдів. Тому що посередині – тобто через два роки – (передбачена) можливість перегляду цього інструменту. І я думаю, що він буде переглядатися в бік збільшення", – сказав посол.

Всеволод Ченцов пояснив, що потреби України "на два порядки більші", ніж ухвалена сума.

"Але коли ми говоримо про нашу макрофінансову стабільність, про інвестиційну складову… про технічну допомогу, яка пов'язана в тому числі з потребами підготовки до членства, я думаю, що наші потреби будуть уточнюватися", – зазначив дипломат.

Ченцов додав, що у цьому контексті важливо, яким чином будуть наповнюватися грантова і кредитна частини допомоги та чи будуть використані заморожені російські активи.

"Чи нас влаштує, що ми встановлюємо цю стелю в 50 мільярдів? Напевно, ні. Тому що російські активи – це набагато більше, ніж 50 мільярдів. І навіть якщо ми говоримо про доходи, ну, за чотири роки, як вони порахували, то це 17 мільярдів. Тому ми розраховуємо, що все ж таки країни-члени не лише за рахунок цих доходів від російських активів будуть наповнювати грантову частину", – зауважив дипломат.

Нагадаємо, 1 лютого лідери Європейського Союзу досягли угоди про надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро після того, як переконали прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана скасувати своє вето.

Європейський парламент і Рада ЄС 5 лютого досягли попередньої згоди щодо створення Українського фонду на чотири наступні роки. Загальний бюджет у 50 мільярдів євро буде розподілений на 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах.

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