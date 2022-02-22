ЄС може сьогодні ввести жорсткі санкції проти Росії: відомий точний час

ЄС може сьогодні ввести жорсткі санкції проти Росії: відомий точний час

Засідання Єврокомісії відбудеться о 17:00.

Єврокомісія запропонує жорсткі санкції проти Росії, зокрема, передбачена заборона торгівлі державними облігаціями РФ, щоб ускладнити рефінансування російської держави.

Про це пише німецьке видання Spiegel із посиланням на дипломатичні джерела в Єврокомісії.

За інформацією видання, обмеження стануть несподіваними і далекосяжними.

Остаточно ухвалити рішення щодо всіх санкцій повинна Рада міністрів ЄС. Очікується, що міністри закордонних справ узгодять точну процедуру на спеціальній зустрічі у вівторок, 22 лютого, у Парижі.

Проведення позачергового засідання Євроради заплановане на 17:00 за київським часом, повідомив на брифінгу представник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Позачергове засідання міністрів закордонних справ, на якому буде розглянуто ситуацію в Україні, розпочнеться о 16:00 (о 17:00 за Києвом – ред.). Засідання відбудеться під головуванням високого представника Жозепа Борреля", – сказав представник Єврокомісії.

Він також анонсував пресконференцію, яка відбудеться після завершення засідання.

Нагадаємо, 22 лютого Німеччина першою ввела санкції проти Росії після визнання нею псевдореспублік "ЛДНР". Так, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

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