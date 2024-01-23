ЄС може ухвалити рішення щодо заморожених активів Росії - Боррель

Мовляв, дискусії будуть продовжені на рівні послів, але «угода наближається».

Міністри закордонних справ країн ЄС розглянули варіанти використання прибутків від утримання заморожених російських активів, тому Євросоюз наближається до спільного політичного рішення в цьому питанні.

Про це у Брюсселі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.

«Щодо заблокованих російських активів. Ми можемо говорити, що маємо політичну згоду завершити цю роботу на основі пропозицій, які ми представили у грудні, із фокусом уваги на нарахуваннях. На цей час йдеться про нарахування, про відсотковий прибуток, і я переконаний, що це буде завершено невдовзі», - розповів Боррель.

Мовляв, дискусії будуть продовжені на рівні послів, але «угода наближається».

«Дуже потужний поштовх для цих рішень має бути зроблений до наступного засідання Ради міністрів із закордонних справ», - резюмував високий представник ЄС.

Нагадаємо, раніше видання The Financial Times підтримало ідею, що Євросоюз та США повинні вилучити заморожені активи Росії і передати їх Україні. Видання повідомило, що у випадку з Україною вже існує реєстр збитків, який веде Інститут KSE, який станом на червень 2023 року оцінив їх у понад 250 мільярдів доларів через пошкодження нерухомості та інфраструктури, а також економічні втрати від повномасштабної війни. Важко отримати точні цифри щодо того, скільки російських грошей заморожено в Європі та США, але більшість оцінок каже про близько 300 мільярдів доларів.

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