ЄС може відключити Росію від SWIFT вже в наступному пакеті санкцій

ЄС може відключити Росію від SWIFT вже в наступному пакеті санкцій

Президентка Європарламенту Роберта Мецола допустила, що Євросоюз може відключити Росію від SWIFT у новому – третьому – пакеті санкцій.

Про це Мецола написала в Мережі ввечері 25 лютого.

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"Путін хоче війни. Але люди хочуть миру, свободи і права робити свій вибір. Подальші масштабні санкції, не знімаючи нічого з порядку денного, – важливі, ми можемо зробити більше. Зокрема – виключення Росії з системи SWIFT. Ми залишаємося з Україною", – йдеться у повідомленні.

Раніше Рада ЄС із закордонних справ ухвалила другий пакет санкцій проти РФ, що передбачає заморожування активів президента Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. При цьому обмеження не поширюватимуться на поїздки.