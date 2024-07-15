ЄС може влаштувати бойкот саміту очільників МЗС в Угорщині через "мирні" турне Орбана – Politico

Брюссель обмірковує безпрецедентний крок щодо бойкоту саміту в Угорщині з питань закордонних справ.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу можуть проігнорувати саміт очільників МЗС, який пройде в Угорщині 28-29 серпня, щоб продемонструвати невдоволення неузгодженою зовнішньополітичною діяльністю прем'єра Віктора Орбана.

Про це стало відомо виданню Politico від джерел.

За даними видання, в ЄС можуть організувати свій саміт у ті ж дати, що запланувала Угорщина.

"Після того, як Орбан перешкоджав наданню допомоги Україні та його так звані мирні візити до Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, які він не узгоджував з іншими 26 лідерами ЄС, багато міністрів закордонних справ шукали спосіб уникнути того, щоб стати опорою в тому, що вони вважають, що це буде ще одне пропагандистське шоу Орбана", - йдеться у статті.

Три європейські дипломати розповіли, що Жозеп Боррель скличе "офіційну" раду міністрів закордонних справ одночасно із самітом Орбана.

"Якщо в той же день відбудеться офіційна Рада міністрів закордонних справ, організована високим представником (Боррелем – ред.), міністри не зможуть поїхати до Будапешта", – сказало джерело.

Інший додав, що бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хочуть "послати чіткий сигнал, що Угорщина не говорить від імені ЄС".

План бойкоту угорського саміту вже неофіційно обговорювався з кількома країнами ЄС, зокрема з Францією та Німеччиною. У середу, 17 липня, команда Борреля представить план 27 постійним представникам ЄС.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Орбан виступив проти членства України в НАТО.

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