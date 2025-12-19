ЄС надасть кредит 90 млрд євро: Мерц сказав, коли Україна отримає кошти

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Євроcоюз схвалив фінансування для України ЄС на 90 мільярдів євро. Кошти будуть доступні вже на початку 2026-го.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Politico.

«Я припускаю, що гроші будуть доступні щонайпізніше в другій половині січня», — відповів Мерц на запитання про те, коли Києву буде надано кредит.

Реклама

З його слів, заморожені російські активи в Європі будуть використані для погашення кредиту Україні, якщо Москва добровільно не ухвалить таке рішення після закінчення війни.

«Заморожені російські активи залишаться заблокованими доти, доки Росія не виплатить Україні репарації. Україні доведеться погасити кредит тільки після того, як Росія виплатить репарації. Ми чітко заявляємо: якщо РФ не виплатить репарації, ми — у повній відповідності з міжнародним правом — використаємо заморожені російські активи для погашення кредиту», — наголосив канцлер ФРН.

Зауважимо, очільник Європейської ради Антоніу Кошта каже, що переговори щодо заморожених російських активів продовжаться.

«Ми дали Комісії мандат на продовження роботи над репараційним кредитом на основі російських заморожених активів», — наголосив єврочиновник.

Реклама

Нагадаємо, Євросоюз ухвалив масштабне рішення та виділив €90 мільярдів для підтримки України на 2026–2027 роки. Тепер розпочнеться імплементація цього ухваленого рішення. Фінансування передбачено у формі безвідсоткового кредиту, що має забезпечити військові та бюджетні потреби України протягом двох років.

У Кремлі вже відреагували на рішення лідерів Європи. Один з ключових переговорників «фюрера» Кирило Дмитрієв назвав європейських політиків «розпалювачами війни». Натомість «голоси розуму» в блоці», наголосив він, це — Угорщина та Словаччина, які, як відомо, є прихильниками Москви.