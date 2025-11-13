ЄС надасть Україні новий транш: де візьмуть 6 млрд євро

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Реклама

Європейський Союз надасть Україні черговий транш прямої бюджетної допомоги — 6 мільярдів євро.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє пресслужба Європейської комісії.

«Лише за один день минулого тижня Росія запустила понад 40 балістичних і крилатих ракет, а також майже 500 безпілотників, спрямованих проти енергетичної інфраструктури України. Дві великі електростанції були знищені», — зазначила вона.

Реклама

За її словами, Євросоюз виділить майже 6 млрд євро в межах кредиту ERA та фонду підтримки України.

«Європа продовжуватиме зміцнювати опір України. Ми відшкодуємо шкоду, завдану російськими ударами. Ми стабілізуємо енергомережу України — експортуючи понад 2 гігавати електроенергії до України. І ми захистимо критично важливу інфраструктуру. Ця зима визначить майбутнє війни», — додала вона.

Нагадаємо, Бельгія заблокувала виділення Україні «репараційного кредиту» на 140 млрд, євро який мав фінансуватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Лідери ЄС відклали рішення до грудня, що унеможливило плани українського уряду отримати кошти на початку 2026 року.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС ухвалив політичне рішення про повну фінансову підтримку України на 2026–2027 роки, але «технічні питання» ще потребують доопрацювання.

Реклама

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив на необхідності чіткої правової основи та гарантій від інших країн щодо повернення коштів у разі потреби, зазначивши, що «правова основа — це не розкіш».