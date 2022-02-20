ЄС не помітив підстав для заяв ватажків "ЛДНР" про можливість наступу ЗСУ - Боррель

ЄС не помітив підстав для заяв ватажків "ЛДНР" про можливість наступу ЗСУ - Боррель

ЄС надзвичайно занепокоєний, що постановочні події можуть бути використані як претекст для ймовірної військової ескалації.

ЄС не бачить жодних підстав для заяв ватажків ОРДЛО про можливий наступ з боку України і закликає створити умови для безперешкодної роботи в усьому регіоні спостерігачів ОБСЄ.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, - пише Укрінформ.

"ЄС не бачить жодних підстав для припущень, що надходять з непідконтрольному уряду регіоні в Донецької та Луганської областей, щодо ймовірних атак України. ЄС закликає Росію долучитися до змістовного діалогу, дипломатії, виявити витримку та провести деескалацію", - наголошується в документі.

"ЄС надзвичайно занепокоєний, що постановочні події, як це було продемонстровано щойно, можуть бути використані як претекст для ймовірної військової ескалації. ЄС також спостерігає інтенсифікацію зусиль зі здійснення інформаційних маніпуляцій для підтримки таких цілей", - додав Жозеп Боррель.

Він висловив тверду підтримку ЄС роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, спостерігачі якої відіграють ключову роль у зусиллях з деескалації. Ця місія, за словами Високого представника ЄС, має отримати дозвіл на повне виконання власного мандату без обмежень для її діяльності, а також свободу руху в інтересах та заради безпеки людей у східній Україні.

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Масоване військове нарощування Росії в Україні та навколо неї продовжує викликати глибоку тривогу європейської сторони. ЄС закликає Росію до деескалації шляхом суттєвого відведення військових сил від українських кордонів.

Поточна ескалація супроводжується збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на сході України вже протягом кількох днів. ЄС засудив використання важкого озброєння та невибіркові артилерійські обстріли цивільних районів, що є очевидним порушенням Мінських угод та міжнародного гуманітарного права.

"Ми вітаємо стриманість, що виявляє Україна перед фактом безперервних провокацій та зусиль з її дестабілізації. Ми підтримуємо пропозиції Спеціального представника ОБСЄ скликати надзвичайну зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з метою зниження поточної напруги, та закликаємо всіх учасників ТКГ взяти участь у дуже потрібних зусиллях із вирішення поточної ситуації дипломатичним шляхом", наголосив високий представник ЄС.

Будь-яка подальші військова агресія з боку Росії проти України матиме масивні наслідки і високу ціну у відповідь, включаючи обмежувальні заходи, що скоординовані з партнерами.

В оприлюдненому документі ЄС підтвердив свою непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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